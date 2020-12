Caso Gregoretti: Toninelli davanti al gup, subito dopo sarà sentita Trenta (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - E' iniziata la deposizione di Dino Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture, davanti al gup del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro nell'ambito dell'udienza preliminare sul Caso Gregoretti che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona. Toninelli, come apprende l'Adnkronos, sta rispondendo alle domande del pm di Catania e della difesa di Salvini. A chiedere la sua deposizione è stata nella scorsa udienza la difesa dell'ex ministro. subito dopo sarà sentita l'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - E' iniziata la deposizione di Dino, ex ministro delle Infrastrutture,al gup del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro nell'ambito dell'udienza preliminare sulche vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona., come apprende l'Adnkronos, sta rispondendo alle domande del pm di Catania e della difesa di Salvini. A chiedere la sua deposizione è stata nella scorsa udienza la difesa dell'ex ministro.l'ex ministra della Difesa, Elisabetta

