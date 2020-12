Caso Gregoretti-Salvini, Toninelli in aula: “Non ricordo di aver firmato quel decreto, è passato troppo tempo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Toninelli in aula sul Caso Gregoretti-Salvini: “Non ricordo” “Non ricordo di aver firmato quel decreto”: è la posizione espressa oggi nell’aula bunker Catania da Danilo Toninelli, chiamato in tribunale come teste nell’udienza preliminare sul Caso della nave Gregoretti a carico di Matteo Salvini, che deve rispondere di sequestro di persona per il mancato sbarco di 131 migranti nel 2019. L’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondendo alle domande dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del leader della Lega, più volte ha evitato di indicare circostanze specifiche. “Lei ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020)insuldi”: è la posizione espressa oggi nell’bunker Catania da Danilo, chiamato in tribunale come teste nell’udienza preliminare suldella navea carico di Matteo, che deve rispondere di sequestro di persona per il mancato sbarco di 131 migranti nel 2019. L’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondendo alle domande dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del leader della Lega, più volte ha evitato di indicare circostanze specifiche. “Lei ...

