**Caso Gregoretti: Salvini, 'Conte ha seguito la mia rotta, curioso di sapere cosa dirà al gup'** (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "Il Governo che mi ha seguito ha continuato sulla stessa rotta del mio governo, quindi sono curioso di sapere di sentire cosa dicono oggi Toninelli e Trenta, e cosa dirà Conte, o Di Maio e tutti gli altri ministri che con me dividevano una scelta di civiltà". Lo ha detto Matteo Salvini arrivando al bunker di Catania dove prosegue l'udienza preliminare sul caso Gregoretti.

