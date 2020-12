Caso Gregoretti, Salvini alla sbarra. Toninelli e Trenta tra i testimoni. A Catania l’udienza dal Gup per sequestro di persona. Rinviata l’audizione di Conte (Di sabato 12 dicembre 2020) Ci sono voluti mesi ma alla fine il procedimento a carico di Matteo Salvini sul Caso della nave Gregoretti entra nel vivo. Questa mattina, nell’aula bunker del carcere di Bicocca a Catania, sarà celebrata l’udienza preliminare dal gup Nunzio Sarpietro che dovrà decidere se processare o meno il Capitano a cui viene Contestato il sequestro di persona e l’omissione d’atti d’ufficio. Oltre a lui saranno presenti in aula per essere sentiti in qualità di persone informate sui fatti anche gli ex ministri ai Trasporti, Danilo Toninelli, e alla Difesa, Elisabetta Trenta, mentre, contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, ha dovuto dare forfait all’ultimo secondo il premier ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Ci sono voluti mesi mafine il procedimento a carico di Matteosuldella naveentra nel vivo. Questa mattina, nell’aula bunker del carcere di Bicocca a, sarà celebratapreliminare dal gup Nunzio Sarpietro che dovrà decidere se processare o meno il Capitano a cui vienestato ildie l’omissione d’atti d’ufficio. Oltre a lui saranno presenti in aula per essere sentiti in qualità di persone informate sui fatti anche gli ex ministri ai Trasporti, Danilo, eDifesa, Elisabetta, mentre, contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, ha dovuto dare forfait all’ultimo secondo il premier ...

