Cashback, Palazzo Chigi: “Per quello di Natale ci sono tutte le risorse necessarie”. Crisanti: “Perché non è stato legato all’app Immuni?” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Per l’extra Cashback di Natale ci sono tutte le risorse necessarie”, assicurano fonti di Palazzo Chigi dopo che una nota della stessa Presidenza del Consiglio ha presentato gli ultimi aggiornamenti sui numeri relativi all’iniziativa per il rimborso di una parte delle spese effettuate con i servizi di pagamento elettronici per coloro che si sono iscritti al servizio sull’app IO. “Continua a salire il numero dei cittadini che, a soli cinque giorni dall’avvio del programma, si sono iscritti al Cashback – si legge nel documento diffuso da Chigi – Alle 11 di oggi, sono più di 3,9 milioni. Aumentano, in parallelo, anche gli strumenti di pagamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020)l’extradicile, assicurano fonti didopo che una nota della stessa Presidenza del Consiglio ha presentato gli ultimi aggiornamenti sui numeri relativi all’iniziativa per il rimborso di una parte delle spese effettuate con i servizi di pagamento elettronici per coloro che siiscritti al servizio sull’app IO. “Continua a salire il numero dei cittadini che, a soli cinque giorni dall’avvio del programma, siiscritti al– si legge nel documento diffuso da– Alle 11 di oggi,più di 3,9 milioni. Aumentano, in parallelo, anche gli strumenti di pagamento ...

