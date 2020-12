Cashback, già 15mila gli iscritti al programma che hanno maturato il diritto al rimborso. Ogni 6 ore mezzo milione di nuove adesioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel pomeriggio della quinta giornata dalla partenza del Cashback, già compaiono i primi cittadini che hanno maturato il diritto all’extra Cashback di Natale: sono infatti 15mila i partecipanti che hanno già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento (fino ad un massimo di 150 euro) entro il 31 dicembre 2020. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Il totale degli iscritti al programma – spiegano le stesse fonti – ha superato i 4 milioni e sono oltre 1,6 milioni le transazioni già contabilizzate e acquisite dal sistema per un totale di rimborso accumulato pari a oltre 6,4 milioni di euro. I numeri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel pomeriggio della quinta giornata dalla partenza del, già compaiono i primi cittadini cheilall’extradi Natale: sono infattii partecipanti chegià raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere ildel 10% sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento (fino ad un massimo di 150 euro) entro il 31 dicembre 2020. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Il totale deglial– spiegano le stesse fonti – ha superato i 4 milioni e sono oltre 1,6 milioni le transazioni già contabilizzate e acquisite dal sistema per un totale diaccumulato pari a oltre 6,4 milioni di euro. I numeri ...

MatteoRichetti : Volevo scrivere qualcosa sulle centinaia di messaggi arrivati riguardo il fallimento del sistema di cashback e dell… - alfreaudi : Il cashback è già fallito: le risorse non ci sono. Così il governo frega gli italiani - Inoculatore : @BentivogliMarco @PaneQuotonlus Condivido tutto, tranne una cosa: smettiamola con la narrazione 'il cashback è per… - maxroma1964 : RT @BerniniAM: Apprezzo la buona volontà, ma dubito fortemente che il #cashback sia efficace per incentivare i consumi. Molti esercenti non… - Blackskorpion4 : RT @GregPignataro: Ho capito che il Cashback era una fregatura nel momento in cui, al primo tentativo, sono riuscito a registrarmi senza gr… -

