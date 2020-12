Cashback di Natale, scatta il rimborso per i primi 15 mila iscritti (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono scattati i primi rimborsi del Cashback a cinque giorni dalla partenza. Nel pomeriggio già apparivano i primi 15 mila cittadini che hanno maturato il diritto all'Extra Cashback di Natale: cioè i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Sonoti irimborsi dela cinque giorni dalla partenza. Nel pomeriggio già apparivano i15cittadini che hanno maturato il diritto all'Extradi: cioè i ...

Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - Mov5Stelle : CASHBACK DI NATALE, SUPERATI I 6 MILIONI DI DOWNLOAD PER L'APP IO Domani parte il #cashback di Natale. Per usufrui… - Palazzo_Chigi : Dall’8 al 31 dicembre con Extra Cashback di Natale ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, pr… - Maryeterngif1 : Cashback di Natale, 15mila partecipanti hanno già fatto 10 operazioni: ora scatta il diritto al rimborso - FATTI NO… - mayehmproject : RT @impercezione: Nel decreto cashback sta scritto: 'Non sarebbe bellissimo se vi dessimo indietro il 10% di quello che spendete? Credetec… -