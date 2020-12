Campania, positivi al 7.2%: minimo da 50 giorni. Libere 519 terapie intensive e 1.366 degenze (Di sabato 12 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 12 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 dell’11. Si registra la percentuale minima nel rapporto tamponi/positivi. Buono il dato dei positivi sintomatici e delle terapie intensive Libere. Su 19.663 tamponi sono risultati 1.414 positivi ossia il 7.2% (ieri 7.4%). Il minimo degli ultimi 49 giorni con forbice 7.2%-21.5%. 18.249 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.414 ‘positivi’, 115 sono sintomatici ossia l’8.1% (ieri 6.5%), forbice ultimi 49 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 115 positivi sintomatici rappresentano lo 0.5% (ieri 0.4%). Negli ultimi 49 ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 12 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale delladel 12 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 dell’11. Si registra la percentuale minima nel rapporto tamponi/. Buono il dato deisintomatici e delle. Su 19.663 tamponi sono risultati 1.414ossia il 7.2% (ieri 7.4%). Ildegli ultimi 49con forbice 7.2%-21.5%. 18.249 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.414 ‘’, 115 sono sintomatici ossia l’8.1% (ieri 6.5%), forbice ultimi 49: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 115sintomatici rappresentano lo 0.5% (ieri 0.4%). Negli ultimi 49 ...

