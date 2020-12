Calendario Serie A 2020 2021 | date | risultati e classifica

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Le 38 giornate della, orari,del massimo campionato italiano Laparte dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per la 9ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19.: la compilazione delle 38 giornate del torneo è avvenuta alle ore 12.00 di mercoledì 2 settembre. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite diA TIM a giornata. 9.99€/mese. Le ...