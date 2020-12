Calcio, Serie B 2020: il Vicenza ricorda il suo Paolo Rossi nella sfida di Pescara (Di sabato 12 dicembre 2020) La morte di Paolo Rossi ha lasciato profondamente addolorato il mondo del Calcio, e anche il “suo” Vicenza ha espresso cordoglio nella sfida di Serie B contro il Pescara. Al momento del minuto di silenzio, infatti, si sono susseguite nel maxischermo dello stadio Adriatico le immagini del campione del mondo 1982 in maglia LaneRossi, quella che l’ha lanciato nel Calcio che conta. Con il lutto al braccio, i veneti hanno onorato al meglio la memoria di Pablito, rimontando il vantaggio abruzzese di Memushaj, grazie alle reti di Meggiorini, Jallow e Dalmonte, vincendo la contesa per 3-2 (gol finale di Galano), nonostante due espulsioni nell’ultima fase di gioco, chiudendo la partita in nove uomini. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) La morte diha lasciato profondamente addolorato il mondo del, e anche il “suo”ha espresso cordogliodiB contro il. Al momento del minuto di silenzio, infatti, si sono susseguite nel maxischermo dello stadio Adriatico le immagini del campione del mondo 1982 in maglia Lane, quella che l’ha lanciato nelche conta. Con il lutto al braccio, i veneti hanno onorato al meglio la memoria di Pablito, rimontando il vantaggio abruzzese di Memushaj, grazie alle reti di Meggiorini, Jallow e Dalmonte, vincendo la contesa per 3-2 (gol finale di Galano), nonostante due espulsioni nell’ultima fase di gioco, chiudendo la partita in nove uomini. Foto: LaPresse

