Calcio LIVE Lazio Verona Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo la qualificazione alla fase successiva di Champions League ottenuta con qualche rischio contro il Bruges, la Lazio affronterà il Verona in campionato. La sfida avrà inizio alle ore 20.45 sabato 12 dicembre allo stadio Olimpico di Roma. Le scelte degli allenatori Lazio che anche a causa delle fatiche europee apporterà diversi cambi, soprattutto a centrocampo: previsto dall’inizio Akpa-Akpro, con Leiva al centro e Milinkovic-Savic centro-sinistra, con Lazzari e Fares esterni. Per l’attacco Immobile-Caicedo. Juric ha scelto l’attacco del suo 3-4-2-1, con Barak e Zaccagni che supporteranno Favilli. Difesa con Lovato, Dawidowicz e Magnani. Formazioni ufficiali Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Caicedo, ... Leggi su giornal (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo la qualificazione alla fase successiva di Champions League ottenuta con qualche rischio contro il Bruges, laaffronterà ilin campionato. La sfida avrà inizio alle ore 20.45 sabato 12 dicembre allo stadio Olimpico di Roma. Le scelte degli allenatoriche anche a causa delle fatiche europee apporterà diversi cambi, soprattutto a centrocampo: previsto dall’inizio Akpa-Akpro, con Leiva al centro e Milinkovic-Savic centro-sinistra, con Lazzari e Fares esterni. Per l’attacco Immobile-Caicedo. Juric ha scelto l’attacco del suo 3-4-2-1, con Barak e Zaccagni che supporteranno Favilli. Difesa con Lovato, Dawidowicz e Magnani.(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Caicedo, ...

La Lazio torna all'Olimpico, dove fino al momento ha raccolto solamente 5 punti in altrettante gare. C'è il Verona: non un avversario semplice da affrontare. La squadra di ...

