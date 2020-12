Calcio, Leo Junior su Paolo Rossi: “E’ stato per l’Italia nel 1982 come Maradona per l’Argentina nel 1986” (Di sabato 12 dicembre 2020) La scomparsa di Paolo Rossi all’età di 64 anni ha colpito tutti, appassionati di Calcio e non. Oggi, i funerali di sono tenuti nel Duomo di Vicenza, dove i suoi cari, i propri amici ed ex compagni di squadra gli hanno regalato l’ultimo saluto. Le imprese di Pablito sono quelle dei Mondiali di Spagna nel 1982, quando la Nazionale conquistò il titolo mondiale e fu protagonista di un percorso incredibile, battendo il Brasile 3-2 in uno dei match più importanti della storia del nostro Calcio. A raccontare cosa sia stato da avversario Rossi è stato l’ex giocatore brasiliano Leo Junior, intervisto da Repubblica: “Anche se nel 1982 ci ha fatto provare uno dei più grandi dispiaceri della storia del Calcio, la ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) La scomparsa diall’età di 64 anni ha colpito tutti, appassionati die non. Oggi, i funerali di sono tenuti nel Duomo di Vicenza, dove i suoi cari, i propri amici ed ex compagni di squadra gli hanno regalato l’ultimo saluto. Le imprese di Pablito sono quelle dei Mondiali di Spagna nel, quando la Nazionale conquistò il titolo mondiale e fu protagonista di un percorso incredibile, battendo il Brasile 3-2 in uno dei match più importanti della storia del nostro. A raccontare cosa siada avversariol’ex giocatore brasiliano Leo, intervisto da Repubblica: “Anche se nelci ha fatto provare uno dei più grandi dispiaceri della storia del, la ...

