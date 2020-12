(Di sabato 12 dicembre 2020) Con i tre anticipi disputati oggi pomeriggio si è aperta la decima giornata delladi. Nella partita di cartello vittoria ampia dellacontro la, mentre negli altri due incontri successi interni diSan Gimignano e Sanrispettivamente contro Inter e Pink Bari. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Prosegue la marcia inarrestabile della: le bianconere battono agevolmente laper 4-1 e ottengono così la decima vittoria in altrettante partite, mettendo pressione alle inseguitrici Milan e Sassuolo, che si affronteranno domani alle ore 12.30. A sbloccare il risultato al 12? è la solita Cristiana Girelli su assist di Caruso, mentre ...

OA_Sport : Calcio femminile, Serie A 2020-2021: la Juventus travolge la Roma, vincono anche Florentia e San Marino - enzono16 : RT @SkySport: Serie A femminile, i risultati della 10^ giornata: la Juventus vince ancora e allunga - SprintLombardia : Florentia San Gimignano - Inter Serie A Femminile: Pugnali ferma l'Inter, vittoria di prestigio per la Florentia… - sportli26181512 : Serie A femminile, i risultati della 10^ giornata: la Juventus vince ancora e allunga: Decima vittoria in 10 giorna… - SkySport : Serie A femminile, i risultati della 10^ giornata: la Juventus vince ancora e allunga -

Sconfitta in esterna per l'Inter di Attilio Sorbi che viene fermata dalla Florentia di Carobbi. Match deciso da un primo tempo deludente delle nerazzurre che vengono neutralizzate alla perfezione dall ...