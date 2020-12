Calabria | la relazione della Corte dei conti sulla Sanità | “Voragine finanziaria che si alimenta Cittadini pagano | salute in pericolo”

(Di sabato 12 dicembre 2020) In dieci anni di Piano di rientro, il deficit sanitarioRegioneè stato ridotto di “soli 6,2 milioni di euro”. È un intervento devastante quellosezione di controllodeiche fotografa il collassocalabrese e punta il dito su tutto quello che non va nel sistema sanitario regionale. I giudicidei, infatti, rimarcano nellae nei loro interventi, “le patologiecalabrese” che, nel 2019, ha assorbito “il 79% delle spese correnti” di tutta la Regione. Che solo pochi giorni fa ha finalmente avuto un nuovo commissario. “In dieci anni, il deficit sanitario a cui dare di ...

Patty66509580 : Calabria, la relazione della Corte dei conti sulla Sanità: “Voragine finanziaria che si alimenta. Cittadini pagano,… - SorrentClaudia : RT @fattoquotidiano: Calabria, la relazione della Corte dei conti sulla Sanità: “Voragine finanziaria che si alimenta. Cittadini pagano, sa… - fattoquotidiano : Calabria, la relazione della Corte dei conti sulla Sanità: “Voragine finanziaria che si alimenta. Cittadini pagano,… - Qresearch6 : Una donna è stata uccisa dal suo amante in Calabria - AGI – Trovata morta, uccisa dall’uomo con cui aveva una relaz… - faicislcosenza : RT @FaiCislCalabria: ???#2Dicembre2020 - Consiglio Generale Fai Cisl Calabria Lavori aperti dalla relazione del Segr. Generale della Fai ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria relazione

Il Fatto Quotidiano

Si spengono le luci sulla 15 edizione del Salone dell’Orientamento Digital Edition. La rassegna pensata per i giovani ha visto collegati online sulla piattaforma Liveforum, il primo centro congressi v ...«La Giunta non ha neppure adottato gli atti propedeutici che dovrebbero porre il Consiglio in condizione di approvare le relative poste nel Bilancio previsionale» ...