Cagliari, Zappa: «Inter? Carboni può marcare Lukaku»

Gabriele Zappa grande sorpresa della stagione del Cagliari, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport raccontandosi La stagione del Cagliari finora ha avuto una dolcissima sorpresa: Gabriele Zappa. Il giovane terzino arrivato in estate dal Pescara è già diventato un titolarissimo di Eusebio Di Francesco crescendo e convincendo partita dopo partita, arrivando ad ottenere la chiamata dell'Under-21. Il giovane terzino è stato Intervistato dalla Gazzetta dello Sport a cui si è raccontato, parlando anche del suo passato nerazzurro nelle giovanili.

LA SFIDA CONTRO Lukaku – «Tutti i nostri difensori hanno qualità, ma se devo sbilanciarmi dico che Carboni è l'uomo giusto per ...

