Cagliari-Inter, Conte: “Eliminazione dolorosa, ma ora rialziamo la testa! Alla Sardegna Arena gara tosta” (Di sabato 12 dicembre 2020) "Mi aspetto una gara tosta, difficile. Quando giochi contro il Cagliari devi aspettarti sempre questo tipo di partite".Ha esordito così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, Intervenuto in conferenza stampa Alla vigilia della gara contro il Cagliari, in programma domani, domenica 13 dicembre alle ore 12.30, Alla "Sardegna Arena"."Dobbiamo essere bravi a giocare nella giusta maniera fin dalle prime battute. L'uscita dAlla Champions è stata dolorosa per me e i calciatori, ci credevamo. Avevamo rimesso in piedi una situazione che dopo la sconfitta con il Real era diventata molto difficile. Dispiace uscire in questa maniera non riuscendo a fare gol. Ora bisogna ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) "Mi aspetto unatosta, difficile. Quando giochi contro ildevi aspettarti sempre questo tipo di partite".Ha esordito così il tecnico dell', Antoniovenuto in conferenza stampavigilia dellacontro il, in programma domani, domenica 13 dicembre alle ore 12.30,"."Dobbiamo essere bravi a giocare nella giusta maniera fin dalle prime battute. L'uscita dChampions è stataper me e i calciatori, ci credevamo. Avevamo rimesso in piedi una situazione che dopo la sconfitta con il Real era diventata molto difficile. Dispiace uscire in questa maniera non riuscendo a fare gol. Ora bisogna ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - ZZiliani : Ora che, dopo il gol per fuorigioco attivo giustamente annullato in Borussia-Inter, far finta di niente non è più p… - Mediagol : #Cagliari-#Inter, Conte: 'Eliminazione dolorosa, ma ora rialziamo la testa! Alla Sardegna Arena gara tosta'… - fcin1908it : Inter, senti l'ex Zappa: 'Nel Cagliari so chi può fermare Lukaku. Tifo Milan e devo tanto a Legrottaglie' -… - AnsaLombardia : Cagliari: Di Francesco, Inter forte ma guardiamo a noi stessi. Tecnico Cagliari recupera Simeone e Nandez, negativi… -