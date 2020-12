Caccia al posto su treni ed aerei per Natale: prezzi alle stelle (Di sabato 12 dicembre 2020) Con l’avvicinarsi delle vacanze di Natale, parte la corsa al biglietto: ma i prezzi aumentano. Si avvicina il Natale, e come al momento è stato deciso, dal 21 dicembre al 6 gennaio potrebbe essere ancora più complicato di ora spostarsi in Italia. Complice anche la mancata riapertura delle scuole, la didattica a distanza e lo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) Con l’avvicinarsi delle vacanze di, parte la corsa al biglietto: ma iaumentano. Si avvicina il, e come al momento è stato deciso, dal 21 dicembre al 6 gennaio potrebbe essere ancora più complicato di ora spostarsi in Italia. Complice anche la mancata riapertura delle scuole, la didattica a distanza e lo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Caccia posto Treni e aerei, è già caccia ai posti Più convogli e voli ma prezzi alle stelle Corriere della Sera Caccia al posto su treni ed aerei per Natale: prezzi alle stelle

se si trova posto, non si trovano a meno di 250. Solo per Alitalia le prenotazioni per volare da martedì al 20 dicembre sono balzate del 50 per cento. E il dato è in crescita. Così come anche quelle ...

Ginepri estirpati a Capo Caccia: manifestazione pubblica

ALGHERO. Appuntamento domenica 13 dicembre alle 11 a Capo Caccia, sulla Panoramica strada provinciale 55: è l'invito lanciato da Liberu - Lìberos Rispetados Uguales per protestare contro la distruzion ...

