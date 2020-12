Buongiorno 12 dicembre | il santo | compleanni | morti ed eventi

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il 12è stata una data molto movimentata nel corso dei secoli: di seguito glipiù importanti accaduti oggi Il 12è il 347° giorno del 2020, mancano 19 giorni alla fine dell’anno. L’evento più importante dell’11è stato senz’altro il Premio Nobel per la Pace conferito a Madre Teresa di Calcutta, nel 1979. Oggi in Kenya si ricorda Giorno dell’indipendenza. Il Kenya è diventato indipendente dal Regno Unito il 12del 1963, dopo quattro giorni è entrato a far parte dell’ONU. Il Kenya è uno stato africano che conta 40 milioni di abitanti e la sua capitale è Nairobi. Ildel giorno Ildel giorno è Santa Giovanna Francesca. Oggi si celebra anche la Beata Vergine di Guadalupe. Auguri a tutte coloro che oggi festeggiano ...

italiano705 : RT @mewmewtokyo: Buongiorno!?????? Buona luce e favoloso sabato 12 Dicembre 2020 a tutti!???????????????????? - ferrarisergio4 : RT @mewmewtokyo: Buongiorno!?????? Buona luce e favoloso sabato 12 Dicembre 2020 a tutti!???????????????????? - Carla12049732 : RT @mewmewtokyo: Buongiorno!?????? Buona luce e favoloso sabato 12 Dicembre 2020 a tutti!???????????????????? - luludisa1969 : RT @mewmewtokyo: Buongiorno!?????? Buona luce e favoloso sabato 12 Dicembre 2020 a tutti!???????????????????? - AlbertodaSomma : RT @mewmewtokyo: Buongiorno!?????? Buona luce e favoloso sabato 12 Dicembre 2020 a tutti!???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dicembre

MeteoWeb

Al termine della terza Blinde Audition di The Voice Senior, i coach hanno dovuto scegliere i sei concorrenti da portare in semifinale. Ecco le loro scelte ...“L’emozione non ha voce”. Come non dare ragione a Giulio Rapetti Mogol , il più grande paroliere della storia della musica leggera italiana. Proprio così, ...