Buona condotta e torna libero | il marocchino sgozza la moglie

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ignazio Riccio L’omicidio-suicidio è avvenuto a Pesaro. L’uomo, di origine marocchina, ha aggredito alle spalle la donna tagliandole la gola con un coltello In passato gli era stato notificato un divieto di avvicinamento alla. Mourad Chouave, 44 anni, di origine marocchina, era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e viveva poco lontano dalla donna, dopo essere finito anche in carcere, dati i suoi problemi con la droga. Ieri, l’uomo ha deciso di andare oltre le consuete minacce e violenze: giunto nell’abitazione della, la 41enne Simona Porceddu, l’ha uccisa, prendendola alle spalle endola con un coltello. Successivamente, dopo aver vagabondato senza meta per le strade di Pesaro, si è arrampicato sulle mura medioevali di Novilara e si è gettato giù. Un volo di quindici metri che non gli ha ...