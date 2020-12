Brexit, “no deal” sempre più vicino. Quanto può costare agli italiani l’addio del Regno Unito all’Ue senza accordo? (Di sabato 12 dicembre 2020) Continuano i negoziati sulla Brexit, con l’uscita senza accordo che sembra sempre più probabile. L’11 dicembre Boris Johnson ha ribadito che il no deal commerciale è «molto, ma molto probabile» in assenza di una «grande offerta» da parte dell’Unione europea, mentre fonti europee riferiscono che sia la Francia, sia la Germania avrebbero rifiutato una telefonata con il premier britannico lunedì, insistendo che spetta alla Commissione europea condurre i negoziati. Dal canto suo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, sostiene che ci sia «la percentuale più alta per un no deal», senza specificare quale, anche se alcuni tra i principali siti di scommesse danno il no deal a oltre il 60%. Nel frattempo, diversi indici economici stanno dando un assaggio di quali potrebbero ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Continuano i negoziati sulla, con l’uscitache sembrapiù probabile. L’11 dicembre Boris Johnson ha ribadito che il no deal commerciale è «molto, ma molto probabile» in asdi una «grande offerta» da parte dell’Unione europea, mentre fonti europee riferiscono che sia la Francia, sia la Germania avrebbero rifiutato una telefonata con il premier britannico lunedì, insistendo che spetta alla Commissione europea condurre i negoziati. Dal canto suo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, sostiene che ci sia «la percentuale più alta per un no deal»,specificare quale, anche se alcuni tra i principali siti di scommesse danno il no deal a oltre il 60%. Nel frattempo, diversi indici economici stanno dando un assaggio di quali potrebbero ...

