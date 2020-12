Brescia-Salernitana 3-1: buona la prima per Dionigi (Di sabato 12 dicembre 2020) Inizia con una gratificante vittoria l’aventura di Dionigi sulla panchina del Brescia. Sono tre le reti che stendono una irriconoscibile Salernitana. Nel primo tempo Van de Looi e Spalek danno spettacolo; nel secondo è Bjarnason, subentrato al posto di Ragusa, a battere per la terza volta Belec. Come è andata la gara? Primo tempo Un Brescia sorprendente domina la Salernitana con due reti fulminee. Soprattutto la prima andata a segno dopo soli tre minuti con una girata di Van de Looi dopo la parata di Belec su Dessena. La Salernitana si sveglia al 13? con il primo tentativo sviluppato da Gennaro Tutino che scodellando la sfera per Casasola trova un ottimo Sabelli ad intercettarla. Un pericolo che però non destabilizza la formazione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) Inizia con una gratificante vittoria l’aventura disulla panchina del. Sono tre le reti che stendono una irriconoscibile. Nel primo tempo Van de Looi e Spalek danno spettacolo; nel secondo è Bjarnason, subentrato al posto di Ragusa, a battere per la terza volta Belec. Come è andata la gara? Primo tempo Unsorprendente domina lacon due reti fulminee. Soprattutto laandata a segno dopo soli tre minuti con una girata di Van de Looi dopo la parata di Belec su Dessena. Lasi sveglia al 13? con il primo tentativo sviluppato da Gennaro Tutino che scodellando la sfera per Casasola trova un ottimo Sabelli ad intercettarla. Un pericolo che però non destabilizza la formazione di ...

