Boscaglia: "La squadra ha personalità, domani voglio undici leader in campo. Lucca? Vi dico la mia"

Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera".

Di seguito, le sue dichiarazioni.

"La personalità per me non è solo recuperare un risultato, vado su altri concetti. La squadra ha delle caratteristiche che dobbiamo sicuramente migliorare, poi per quanto riguarda la personalità per me non è mai abbastanza perché vorrei sempre undici leader in campo. Lucca? È un giovane che l'anno scorso in D ha giocato poco, adesso gioca in una categoria importante con una maglia importante. Deve tirar ..."

