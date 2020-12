Boscaglia | “Casertana? Ho chiesto alla squadra una cosa ben precisa Floriano e Santana ok | Corrado…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 12 dicembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampavigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera".Di seguito, le sue dichiarazioni."Per evitare di non perdere la concentrazione hodi non darci notizie sulla Casertana perché vogliamo restare concentrati. Non voglio che trapeli nulla fino a domani prima della gara. Hanno sofferto un po' in casa anche se hanno trovato i 3 punti contro il Monopoli, hanno giocatori esperti per la categoria. Rispetto a qualche anno fa si sono stabilizzati, ma sono unatemibile soprattutto in trasferta.? Entrambi domani ...