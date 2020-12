Bologna Roma, i convocati di Mihajlovic: ben otto indisponibili (Di sabato 12 dicembre 2020) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la Roma Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro la Roma. Per i rossoblù, ben otto indisponibili: Sansone, Dijks, Skorupski, Denswil, Orsolini, Santander, Skov Olsen e Schouten. Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia.Difensori: Calabresi, Danilo, De Silvestri, Hickey, Khailoti, Mbaye, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Pagliuca, Palacio, Rabbi, Vergani, Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Sinisaha diramato la lista deiin vista della partita contro laSinisa, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita contro la. Per i rossoblù, ben: Sansone, Dijks, Skorupski, Denswil, Orsolini, Santander, Skov Olsen e Schouten. Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia.Difensori: Calabresi, Danilo, De Silvestri, Hickey, Khailoti, Mbaye, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Pagliuca, Palacio, Rabbi, Vergani, Vignato. Leggi su Calcionews24.com

