Bologna, Mihajlovic cuore d'oro: visita a paziente malato di leucemia (Di sabato 12 dicembre 2020) Sinisa Mihajlovic ha fatto ritorno all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per visitare un paziente malato di leucemia Bellissimo gesto da parte di Sinisa Mihajlovic, che nei giorni scorsi è tornato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna (dove era stato ricoverato) per fare visita a un paziente malato di leucemia. Come riportato dal Resto del Carlino, il tecnico serbo ha voluto portare affetto e allegria al tifoso 50enne, che si è detto euforico dopo aver ricevuto questa speciale sorpresa.

