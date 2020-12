Bollettino Covid Lombardia | i dati di oggi 12 dicembre

(Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 122020 - Occhi puntati suidei contagi nell'ultimo giorno da zona arancione per la. Domani, infatti, scatta la promozione in zona gialla con conseguente ...

lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Toscana, 574 nuovi casi e 35 morti: il bollettino - Adnkronos : #Covid #EmiliaRomagna , 1.807 nuovi casi: il bollettino - Oltreilfatto : Covid-19, Puglia: bollettino del 12 dicembre 2020 - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Covid Lazio, bollettino oggi 12 dicembre: più tamponi e meno casi (1.194 in 24 ore). Roma res… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

il Resto del Carlino

CAMPANIA – E’ stato diffuso poco fa il consueto aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Campania. Questo il bollettino di oggi: ...Sono 154 i nuovi contagi in provincia. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive Nel resto dell’Emilia-Romagna i nuovi casi crescono: + 1.807 in regione ...