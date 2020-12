Bollettino Covid-19 in Campania, 12 dicembre: il rapporto contagiati/tamponi scende al 7,2% (Di sabato 12 dicembre 2020) Bollettino Covid-19 in Campania: 12 dicembre 2020 Positivi del giorno: 1.414 di cui: Asintomatici: 1.299 Sintomatici: 115tamponi del giorno: 19.663 Totale positivi: 172.746 Totale tamponi: 1.788.904 ?Deceduti: 47 (*) Totale deceduti: 2.275 Guariti: 1.758 Totale guariti: 76.382 * 24 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 137 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.794 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020)-19 in: 122020 Positivi del giorno: 1.414 di cui: Asintomatici: 1.299 Sintomatici: 115del giorno: 19.663 Totale positivi: 172.746 Totale: 1.788.904 ?Deceduti: 47 (*) Totale deceduti: 2.275 Guariti: 1.758 Totale guariti: 76.382 * 24 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 137 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.794 ** Posti lettoe Offerta privata L'articolo ilNapolista.

