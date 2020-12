Bollettino coronavirus 12 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento alle 17 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 12 dicembre con gli aggiornamenti riguardanti i casi di Covid-19 in Italia. I primi dati dalle Regioni. I primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19, direttamente dalle Regioni. Il virus in Toscana Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati 574 nuovi positivi su 12.697 tamponi molecolari L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 12con gli aggiornamenti riguardanti i casi di Covid-19 in Italia. IRegioni. Iriguardanti l’epidemia di Covid-19, direttamente dRegioni. Il virus in Toscana Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati 574 nuovi positivi su 12.697 tamponi molecolari L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Un morto, 68 nuovi casi e 69 guariti. È la sintesi del bollettino odierno della Asl. Il decesso riguarda un cittadino di 82 anni di Montalto di Castro ricoverato nelle strutture Covid ...

COVID-19, l’ISS contro l’allentamento delle misure a Natale. Brusaferro: “Serve ogni sforzo”

L'Istituto Superiore di Sanità fa il punto dell'epidemia in Italia e mette in guardia dall'allentamento delle misure per Natale.

