Bollettino coronavirus 12 dicembre | 19 903 nuovi casi e 649 morti

Leggi su meteoweek

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 12con gli aggiornamenti riguardanti idi Covid-19 in Italia. Ildel ministero della Salute di oggi 12, dichiara 19.903e 649Il contagio in Veneto Lo ha annunciato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in Veneto, nelle ultime L'articolo proviene da www.meteoweek.com.