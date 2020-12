Bobo Vieri sorprendente | ecco cosa fa per far ridere le figlie

(Di sabato 12 dicembre 2020) Costanza Caracciolo esono stati immortalati mentre passeggiano per le strade di Milano in compagnia della loro secondogenita Isabel, nata 8 mesi fa. L’ex calciatore 47enne è completamente innamorato delle sue, nate dall’amore con l’ex velina Costanza. Dopo una vita trascorsa a divertirsi con l’etichetta di “Bomber” l’ex attaccante nerazzurro ha messo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Bobo Vieri ha proprio messo la testa a posto e si impegna per intrattenere le sue bimbe, nate dall'amore con Costanza Caracciolo ...L'ex velina e il marito, immortalati in esclusiva da Oggi, portano a spasso per Milano la loro piccolina. E lui, per intrattenerla e non farla piangere, fa di tutto. Ma proprio di ...