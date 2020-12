Biathlon, staffetta femminile Hochfilzen 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella seconda giornata del primo weekend a Hochfilzen va in scena la staffetta 4×6 km femminile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Dopo la sprint del venerdì, le atlete tornano in pista per la prova a squadre. L’Italia proverà a migliorare il sesto posto ottenuto a Kontiolahti. SEGUI LA GARA IN diretta L’evento, previsto oggi sabato 12 dicembre alle ore 11:45, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella seconda giornata del primo weekend ava in scena la4×6 km, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Dopo la sprint del venerdì, le atlete tornano in pista per la prova a squadre. L’Italia proverà a migliorare il sesto posto ottenuto a Kontiolahti. SEGUI LA GARA INL’evento, previstosabato 12 dicembre alle ore 11:45, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

