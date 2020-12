Biathlon, Italia quinta nella staffetta femminile! Vince la Norvegia davanti alla Francia (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Biathlon oggi, sabato 12 dicembre, ha visto proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Austria: ad Hochfilzen si sta tenendo la terza tappa del circuito maggiore, scattata ieri, venerdì 11 dicembre con le sprint, mentre oggi, sabato 12, si è disputata la staffetta 4×6 km femminile. Il quartetto azzurro, con le atlete in gara che erano le stesse viste all’opera nella staffetta di Kontiolahti, ovvero Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo, schierate in quest’ordine, si è comportato davvero bene, chiudendo al quinto posto e lottando fino alla fine per il podio. Ottima la precisione al poligono delle azzurre: Irene Lardschneider fa 10/10, mentre tutte le altre Italiane utilizzano soltanto una ricarica a testa. Il quinto posto arriva a 37?1 ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Iloggi, sabato 12 dicembre, ha visto proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Austria: ad Hochfilzen si sta tenendo la terza tappa del circuito maggiore, scattata ieri, venerdì 11 dicembre con le sprint, mentre oggi, sabato 12, si è disputata la4×6 km femminile. Il quartetto azzurro, con le atlete in gara che erano le stesse viste all’operadi Kontiolahti, ovvero Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo, schierate in quest’ordine, si è comportato davvero bene, chiudendo al quinto posto e lottando finofine per il podio. Ottima la precisione al poligono delle azzurre: Irene Lardschneider fa 10/10, mentre tutte le altrene utilizzano soltanto una ricarica a testa. Il quinto posto arriva a 37?1 ...

FondoItalia : Biathlon - Coppa Italia Giovani ed Aspiranti: successi per Fabio Piller Cottrer e Davide Compagnoni - FondoItalia : Biathlon - Coppa Italia: Saverio Zini vince la sprint su Cappellari e Giacomel; David Zingerle si impone tra gli ju… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Norvegia in fuga dopo la terza frazione Italia quarta graz… - sportface2016 : #HOC20 #biathlon, risultati e ordine di arrivo della staffetta femminile di #Hochfilzen 2020: vince la #Norvegia,… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la Norvegia al femminile vince la Staffetta di Hochfilzen; Italia ottima quinta #biathlon #biathlon #12Dicembre #… -