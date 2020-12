Biathlon: Fillon Maillet vince l'inseguimento di Hochfilzen. Italiani in rimonta (Di sabato 12 dicembre 2020) Hochfilzen 12 dicembre 2020 - In una Francia globalmente competitiva con più atleti il nuovo leader del movimento è senza dubbio Quentin Fillon Maillet : difficile trovare un erede di Martin Fourcade, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020)12 dicembre 2020 - In una Francia globalmente competitiva con più atleti il nuovo leader del movimento è senza dubbio Quentin: difficile trovare un erede di Martin Fourcade, ...

azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Le norvegesi riscattano l’opaca prova di Kontiolahti vincendo la staffetta fem… - FondoItalia : Biathlon - Quentin Fillon Maillet batte Emilien Jacquelin in una sfida francese nell'inseguimento, bella rimonta pe… - nvpersie7 : Biathlon - Quentin Fillon Maillet batte Emilien Jacquelin in una sfida francese nell'inseguimento, bella rimonta pe… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #HOC20 ???? Inseguimento vincente per Quentin Fillon Maillet ????! Il francese coglie il primo success… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: Fillon Maillet - Jacquelin, doppietta francese nell'Inseguimento di Hochfilzen #biathlon #biathlon #12Dicembre #b… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Fillon Biathlon: Fillon Maillet vince l'inseguimento di Hochfilzen. Italiani in rimonta Quotidiano.net Biathlon: Fillon Maillet vince l'inseguimento di Hochfilzen. Italiani in rimonta

Prima vittoria stagionale per il leader del movimento francese. Hofer recupera 33 posizioni e chiude nei primi venti ...

Hofer risale fino al 17/o posto nella pursuit di Hochfilzen. Vittoria a Fillon Maillet

E' il francese Quentin Fillon Maillet ad aggiudicarsi la pursuit di Coppa del mondo di Hochfilzen, con il tempo di 32'38"7 e nessun errore al tiro. Fillon Maillet ha preceduto il compagno di squadra E ...

Prima vittoria stagionale per il leader del movimento francese. Hofer recupera 33 posizioni e chiude nei primi venti ...E' il francese Quentin Fillon Maillet ad aggiudicarsi la pursuit di Coppa del mondo di Hochfilzen, con il tempo di 32'38"7 e nessun errore al tiro. Fillon Maillet ha preceduto il compagno di squadra E ...