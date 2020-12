Biathlon | Coppa del mondo Hochfilzen 2020 | doppietta Francia | Fillon Maillet batte Jacquelin 17° Hofer

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ladel-2021 difa tappa in Austria: adsi sta tenendo la terza settimana di gare del circuito maggiore, scattata ieri, venerdì 11 dicembre con le sprint, mentre oggi, sabato 12, si è disputata la 12.5 km pursuit maschile, che non ha sorriso particolarmente ai colori italiani.francese con Quentinche vince in 32’38?7 davanti al connazionale Emilien, secondo a 25?5: entrambi hanno ottenuto un perfetto 20/20 al poligono. Completa il podio il norvegese Johannes Dale, terzo a 49?5 con due errori, davanti al connazionale Johannes Boe, quarto a 58?0 a causa della fallosità nelle due serie di tiro in piedi, nelle quali accumula tre errori. In casa Italia gli azzurri erano ...