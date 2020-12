Benevento 5, è Carlo Cundari il nuovo direttore tecnico: nome di rilievo del calcio a 5 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ Carlo Cundari il nuovo direttore tecnico del Benevento5, un nome di assoluto rilievo nel panorama italiano del calcio a 5 e con il suo arrivo il sodalizio giallorosso si è assicurato una figura di notevole esperienza visti i suoi tantissimi anni trascorsi nella massima serie oltre ad aver vinto, da allenatore, varie volte il campionato di serie B. “Ho accettato con grande entusiasmo questa proposta – spiega il nuovo direttore tecnico dei sanniti – perché ritengo ci siano tutti i presupposti per porre in essere un progetto molto importante. Ho trovato una società seria, ambiziosa e che basa il suo operato su sani principi, tutte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ildel5, undi assolutonel panorama italiano dela 5 e con il suo arrivo il sodalizio giallorosso si è assicurato una figura di notevole esperienza visti i suoi tantissimi anni trascorsi nella massima serie oltre ad aver vinto, da allenatore, varie volte il campionato di serie B. “Ho accettato con grande entusiasmo questa proposta – spiega ildei sanniti – perché ritengo ci siano tutti i presupposti per porre in essere un progetto molto importante. Ho trovato una società seria, ambiziosa e che basa il suo operato su sani principi, tutte ...

