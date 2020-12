«Bene la zona gialla, ma non facciamo errori» Gallera: necessario ricongiungersi a Natale (Di sabato 12 dicembre 2020) «Noi l’abbiamo detto da subito che, nel rispetto delle regole, chiediamo al governo di modificare e consentire le possibilità di spostamenti tra i Comuni il giorno di Natale. Non bisogna ovviamente fare pranzi con decine di persone, ma riunirsi e ricongiungersi con i genitori o i figli in numeri ridotti è assolutamente necessario». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 12 dicembre 2020) «Noi l’abbiamo detto da subito che, nel rispetto delle regole, chiediamo al governo di modificare e consentire le possibilità di spostamenti tra i Comuni il giorno di. Non bisogna ovviamente fare pranzi con decine di persone, ma riunirsi econ i genitori o i figli in numeri ridotti è assolutamente».

carlaruocco1 : La #Lombardia ha il triste primato dei 23.000 morti di #COVID19 e mancano vaccini antinfluenzali, ma l'assessore al… - Antipeppe : @LMtredici zona gialla, tutto a posto E visto che per i famosi 21 parametri non devono andare almeno in zona aranci… - ilBarby : @ili_bibi @sandrobah Be spé parliamone. Conosco bene la zona. Hai anche la val D'Ossola vicino. Lí si che vivrei - madmiraclecloud : @Londovn @araihc243 'Piuttosto che' vuol dire, nella grammatica 'classica', 'invece di'. Ma anche 'rispetto a' va b… - emodriil : domani a pranzo in occasione della zona gialla vado a spaccarmi di sushi come una scrofa voi tutto bene? -

Ultime Notizie dalla rete : Bene zona «Bene la zona gialla, ma non facciamo errori» Gallera: necessario ricongiungersi a Natale L'Eco di Bergamo Sentenza TAR, Febbo (FI): “decisione Regione Abruzzo coraggiosa, ragionata e sicura. Saremmo stati in zona rossa fino a oggi”

PESCARA – “Se non ci fosse stata per la coraggiosa, ragionata e sicura, perché certificata dal CTS, decisione adottata dalla Regione Abruzzo di anticipare la riapertura di alcune tipologie di attività ...

Via Cellaro pericolosa: la strada "killer" nel degrado: l'appello dei residenti

Una strada dove troppo spesso si registrano incidenti stradali, purtroppo anche mortali. I residenti chiedono di far partire i lavori di messa in sicurezza ...

PESCARA – “Se non ci fosse stata per la coraggiosa, ragionata e sicura, perché certificata dal CTS, decisione adottata dalla Regione Abruzzo di anticipare la riapertura di alcune tipologie di attività ...Una strada dove troppo spesso si registrano incidenti stradali, purtroppo anche mortali. I residenti chiedono di far partire i lavori di messa in sicurezza ...