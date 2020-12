Belle bolle è il nuovo appuntamento con il Teatro a casa vostra

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Comincia con “”, portato in scena da Enrico Moro, il percorso di avvicinamento alla “Leggenda di Natale”clou della rassegna “” ideata da Gruppo Alcuni. Lo spettacolo – come di consueto per questa “inconsueta” rassegna di spettacoli che si guardano da– viene presentato in streaming sulla pagina Facebook di AlcuniSant’Anna domenica 13 dicembre con inizio alle 16,30. LO SPETTACOLO: “” è uno spettacolo davvero magico, Enrico Moro incanta bambini e adulti in uno spettacolo senza parole che fa restare ‘senza parole’. L’artista inizia la sua performance mettendosi al nostro livello, cioè realizzando le piccoleche tutti i ...