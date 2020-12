Beautiful anticipazioni: Shauna farà la sua mossa, Ridge vacilla (Di sabato 12 dicembre 2020) Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 13 dicembre 2020? La soap americana torna alla domenica pomeriggio con un episodio davvero da non perdere. La vendetta di Thomas è servita: Ridge pensava che il suo segreto fosse al sicuro e invece Brooke, nel giro di neppure una settimana, ha scoperto tutto quello che è successo tra lui e Shauna. O meglio, crede di averlo scoperto. Perchè in realtà se è vero che Ridge le ha mentito sul dove ha trascorso la notte, è anche vero che non le ha raccontato altre bugie nel senso che tra lui e Shauna non c’è stato realmente nulla…Ma questo Brooke non lo può dimostrare e il fatto che Ridge abbia mentito in una occasione dimostra che potrebbe farlo di nuovo… A nulla serve il fatto che Ridge continui a ribadire che non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 dicembre 2020) Cosa succederà nella puntata diin onda domani 13 dicembre 2020? La soap americana torna alla domenica pomeriggio con un episodio davvero da non perdere. La vendetta di Thomas è servita:pensava che il suo segreto fosse al sicuro e invece Brooke, nel giro di neppure una settimana, ha scoperto tutto quello che è successo tra lui e. O meglio, crede di averlo scoperto. Perchè in realtà se è vero chele ha mentito sul dove ha trascorso la notte, è anche vero che non le ha raccontato altre bugie nel senso che tra lui enon c’è stato realmente nulla…Ma questo Brooke non lo può dimostrare e il fatto cheabbia mentito in una occasione dimostra che potrebbe farlo di nuovo… A nulla serve il fatto checontinui a ribadire che non è ...

