BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di domenica 13 dicembre 2020

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 13 dicembre 2020: Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) decidono di stare separati per un po', in modo che lo stilista possa concentrarsi su Thomas (Matthew Atkinson). Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: PABLO cerca di ricontattare MARIA JESUS, perché? Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è sorpresa e contrariata quando Ridge si palesa a casa sua seguito da Thomas: è evidente che l'uomo vorrebbe che i figli si riappacifichino. Katie (Heather Tom), in dialisi, cerca di restare positiva in attesa di scoprire se Brooke potrà essere una donatrice compatibile per un rene.

