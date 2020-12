Beautiful, anticipazioni 13 dicembre: Brooke contro Thomas e Ridge (Di sabato 12 dicembre 2020) Beautiful, anticipazioni 13 dicembre: che emozioni ci regalerà questa nuova domenica con la soap? Scopriamolo insieme! Brooke scopre che Thomas ha spinto Danny a parlarle del tradimento di Ridge Anche questo matrimonio tra Ridge e Brooke sembra giunto al capolinea. Inoltre la donna viene a sapere che è stato il figliastro Thomas, a spingere il suo amico Danny a dirle che il marito l’ha tradita con Shauna, perciò se la prende con lui. La cena romantica organizzata da Ridge per Brooke, è pronta. L’uomo regala anche una rosa alla moglie, ma tutto ciò non sortisce l’effetto sperato. La Logan, ancora furibonda con Ridge, gli chiede se fosse solo, in quella “famosa” notte al “Bikini Bar”: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 dicembre 2020)13: che emozioni ci regalerà questa nuova domenica con la soap? Scopriamolo insieme!scopre cheha spinto Danny a parlarle del tradimento diAnche questo matrimonio trasembra giunto al capolinea. Inoltre la donna viene a sapere che è stato il figliastro, a spingere il suo amico Danny a dirle che il marito l’ha tradita con Shauna, perciò se la prende con lui. La cena romantica organizzata daper, è pronta. L’uomo regala anche una rosa alla moglie, ma tutto ciò non sortisce l’effetto sperato. La Logan, ancora furibonda con, gli chiede se fosse solo, in quella “famosa” notte al “Bikini Bar”: ...

