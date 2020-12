Basket: Virtus Roma, dove andranno i giocatori. Jamil Wilson in Israele, Baldasso incerto, sirene veneziane per Campogrande (Di sabato 12 dicembre 2020) Con il ritiro della Virtus Roma, e l’automatico svincolarsi di tutti i giocatori legati alla compagine capitolina in questa stagione di Serie A, si iniziano i sondaggi (e non solo) sulle possibilità di ciascuno di loro di avere qualsivoglia tipo di nuova destinazione. Il primo ad essersi accasato, nella giornata di ieri, è stato Jamil Wilson: l’ala ex Torino ha già firmato per l’Hapoel Gerusalemme, uno dei club storici di Israele. Per quanto riguarda gli altri non ci sono ancora accordi ufficiali: Anthony Beane era stato accostato a Reggio Emilia, ma al momento dopo il taglio di Janis Blums non sono previsti ingressi. Dario Hunt, centro in rotta già da fasi precedenti con la Virtus per le questioni legate al primo stipendio, è osservato speciale da Cantù, mentre nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Con il ritiro della, e l’automatico svincolarsi di tutti ilegati alla compagine capitolina in questa stagione di Serie A, si iniziano i sondaggi (e non solo) sulle possibilità di ciascuno di loro di avere qualsivoglia tipo di nuova destinazione. Il primo ad essersi accasato, nella giornata di ieri, è stato: l’ala ex Torino ha già firmato per l’Hapoel Gerusalemme, uno dei club storici di. Per quanto riguarda gli altri non ci sono ancora accordi ufficiali: Anthony Beane era stato accostato a Reggio Emilia, ma al momento dopo il taglio di Janis Blums non sono previsti ingressi. Dario Hunt, centro in rotta già da fasi precedenti con laper le questioni legate al primo stipendio, è osservato speciale da Cantù, mentre nelle ...

