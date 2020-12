Basket, Serie A2 2020/2021: vittorie per Piacenza e Capo d’Orlando (Di domenica 13 dicembre 2020) La giornata odierna ha visto andare in campo due match valevoli per la settima giornata della Serie A2 2020/2021, entrambi per quanto riguarda il girone verde. Vittoria esterna per l’Orlandina Basket Capo d’Orlando, che al termine di una partita molto tirata espugna il campo della Withu Bergamo con il punteggio di 78-82. Decisivo Xavier Johnson con 25 punti in 37 minuti, mentre agli orobici non basta un Tony Easley da 23 punti. Gli ospiti centrano quindi la seconda vittoria in cinque partite giocate, mentre Bergamo dopo tre match disputati deve ancora trovare il primo successo. Rispetta il fattore campo invece l’UCC Assigeco Piacenza, che supera 78-71 la Tezenis Verona grazie soprattutto al 22-11 di parziale nel terzo quarto. Top scorer del match è Markis McDuffie, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) La giornata odierna ha visto andare in campo due match valevoli per la settima giornata dellaA2, entrambi per quanto riguarda il girone verde. Vittoria esterna per l’Orlandina, che al termine di una partita molto tirata espugna il campo della Withu Bergamo con il punteggio di 78-82. Decisivo Xavier Johnson con 25 punti in 37 minuti, mentre agli orobici non basta un Tony Easley da 23 punti. Gli ospiti centrano quindi la seconda vittoria in cinque partite giocate, mentre Bergamo dopo tre match disputati deve ancora trovare il primo successo. Rispetta il fattore campo invece l’UCC Assigeco, che supera 78-71 la Tezenis Verona grazie soprattutto al 22-11 di parziale nel terzo quarto. Top scorer del match è Markis McDuffie, ...

2020/2021, la Fortitudo Bologna benefica del cambio di allenatore e, con Luca Dalmonte in panchina al posto dell'esonerato Meo Sacchetti (si parla di spogliatoio spaccato diventato ingestibile per il

