Basket | Serie A | Pesaro-Fortitudo Bologna 70-78

(Di domenica 13 dicembre 2020)70-78 La prima di Luca Dalmonte sulla panchina dellaè una vittoria, che arriva sul campo della sua ex squadra. In pochi giorni il neotecnico bolognese dà un volto e una ...

Basket, Serie A2 2020/2021 settima giornata: vittorie per Capo d'Orlando e Piacenza nei due match odierni del girone verde ...2020/2021, la Fortitudo Bologna benefica del cambio di allenatore e, con Luca Dalmonte in panchina al posto dell’esonerato Meo Sacchetti (si parla di spogliatoio spaccato diventato ingestibile per il ...