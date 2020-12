Basket, Olimpia Milano-Brindisi: tampone sospetto tra i pugliesi alla vigilia (Di sabato 12 dicembre 2020) Piccolo “giallo” sanitario alla viglia del big match tra Olimpia Milano e Happy Casa Brindisi, valevole per la Serie A1 2020/2021 di Basket. La squadra pugliese ha infatti comunicato che uno dei componenti del proprio gruppo squadra ha avuto un risultato sospetto dal tampone molecolare Covid-19. Una sospetta positività quindi, che però non è stata ancora confermata da ulteriori test. “Il soggetto a scopo precauzionale non prendera’ parte alla trasferta di Milano e nelle prossime ore si sottoporra’ a ulteriori test di verifica” scrivono i salentini nella nota ufficiale, il tutto a poche ore dalla sfida in casa dell’Armani Exchange. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Piccolo “giallo” sanitarioviglia del big match trae Happy Casa, valevole per la Serie A1 2020/2021 di. La squadra pugliese ha infatti comunicato che uno dei componenti del proprio gruppo squadra ha avuto un risultatodalmolecolare Covid-19. Una sospetta positività quindi, che però non è stata ancora confermata da ulteriori test. “Il soggetto a scopo precauzionale non prendera’ partetrasferta die nelle prossime ore si sottoporra’ a ulteriori test di verifica” scrivono i salentini nella nota ufficiale, il tutto a poche ore dsfida in casa dell’Armani Exchange. SportFace.

