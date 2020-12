Basket, 11^ giornata Serie A 2020-2021: la Fortitudo Bologna torna a vincere. Pesaro va ko nell’anticipo (Di sabato 12 dicembre 2020) La cura Dalmonte sembra aver già dato i primi frutti. La Fortitudo Bologna torna alla vittoria in campionato due mesi dopo l’ultima, superando nell’anticipo la Carpegna Prosciutto Pesaro per 78-70. Secondo successo in campionato per la Effe, che almeno per una notte non è più da sola in ultima posizione; mentre i padroni di casa restano fermi a 8 punti e rallentano la loro corsa verso la qualificazione alle Final Eight. Una vittoria di carattere, di rabbia, di voglia, tutte cose che ha messo in campo Leonardo Totè, miglior marcatore della Fortitudo con 15 punti. Importanti anche i 12 di Adrian Banks, mentre a Pesaro non sono bastati i 19 punti di Frantz Massenat e i 17 di Carlos Delfino. Una partita che ha vissuto sul filo dell’equilibrio. Al massimo la ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) La cura Dalmonte sembra aver già dato i primi frutti. Laalla vittoria in campionato due mesi dopo l’ultima, superandola Carpegna Prosciuttoper 78-70. Secondo successo in campionato per la Effe, che almeno per una notte non è più da sola in ultima posizione; mentre i padroni di casa restano fermi a 8 punti e rallentano la loro corsa verso la qualificazione alle Final Eight. Una vittoria di carattere, di rabbia, di voglia, tutte cose che ha messo in campo Leonardo Totè, miglior marcatore dellacon 15 punti. Importanti anche i 12 di Adrian Banks, mentre anon sono bastati i 19 punti di Frantz Massenat e i 17 di Carlos Delfino. Una partita che ha vissuto sul filo dell’equilibrio. Al massimo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket 11^ Basket femminile, 11^ giornata Serie A1 2020-2021: big match Ragusa-Schio, Venezia ospita Empoli OA Sport Tezenis un altro ko,

La Tezenis cade anche a Piacenza. L’Assigeco vince la quinta partita di fila contro Verona: 78-71 il risultato per gli emiliani che hanno messo le mani sulla partita con un grande avvio di ripresa, ...

Pesaro Fortitudo Bologna 70-78: con Dalmonte l'Aquila torna a volare

Pesaro, 12 dicembre 2020 – Una eccellente Fortitudo passa a Pesaro e si impone alla Vitrifrigo Arena per 70-78. Bella vittoria per l'Aquila del nuovo corso di Luca Dalmonte che difende, trova compatte ...

