Baby vandali sui bus | 6 sono stati individuati Azionavano gli estintori sui mezzi creando il panico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nelle scorse settimane, soprattutto nei week end, in più circostanze siregistrati atti dismo e di puro teppismo su alcuni autobus di linea del capoluogo, ad opera di giovanissimi. Uno di quelli che ha più suscitato clamore, oltre ad aver provocato ildei presenti, è avvenuto il 31 ottobre – la notte di Halloween – quando a bordo di un bus della CSC in servizio nei quartieri Q4 e Q5 un gruppo di violenti ha azionato un estintore, spaventando ed insultando i passeggeri e l’autista. Alla luce di questi accadimenti, il Questore di Latina ha ricevuto i vertici della CSC e le rappresentanze sindacali di categoria, per ascoltare le loro preoccupazioni e raccogliere ogni utile indicazione assicurando, nel contempo, il massimo impegno delle forze di polizia per le attività di prevenzione. E’ stato così predisposto un piano ...