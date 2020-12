Atletico Madrid, Koke: “I derby sono sempre derby, con il Real è una partita molto speciale” (Di sabato 12 dicembre 2020) “È una partita emozionante. È un giorno che segni sempre in calendario e lo affronti con entusiasmo e con l’obiettivo di fare le cose bene. È davvero speciale e speriamo che le cose vadano bene per vincerlo. Alla fine della giornata, i derby sono derby, non importa quale sia la tua posizione in classifica, e sono partite molto speciali“. Lo ha detto Koke, capitano dell’Atletico Madrid, in vista del derby di Liga contro il Real Madrid. “Faremo del nostro meglio, proprio come nelle altre partite in cui abbiamo giocato bene. Sarà il primo derby che si giocherà senza tifosi, quindi sarà ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “È unaemozionante. È un giorno che segniin calendario e lo affronti con entusiasmo e con l’obiettivo di fare le cose bene. È davvero speciale e speriamo che le cose vadano bene per vincerlo. Alla fine della giornata, i, non importa quale sia la tua posizione in classifica, epartitespeciali“. Lo ha detto, capitano dell’, in vista deldi Liga contro il. “Faremo del nostro meglio, proprio come nelle altre partite in cui abbiamo giocato bene. Sarà il primoche si giocherà senza tifosi, quindi sarà ...

GoalItalia : Le possibili avversarie della #Juventus agli ottavi #UCL ???? Porto ???? Siviglia ???? Lipsia ???? Atletico Madrid ???? Bor… - sportface2016 : #RealMadridAtleti | #Vinicius ricorda il primo derby: 'Hanno cercato di mordermi...' - MeidhiDoliveira : Oh le samedi de malade ???? Manchester United x Manchester City Real Madrid x Atletico Madrid - Salvato95551627 : RT @RaffaeleDeSa: ?????????????? Derby di Manchester, 18:30 ?????????????? Everton - Chelsea, 21:00 ???? Real Madrid - Atletico Madrid, 21:00 ???? Lazio - He… - SportPesa_IT : Sabato di grandi derby internazionali. In UK derby di Manchester: Manchester United-Manchester City In Spagna il… -