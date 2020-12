Atalanta, Gasperini: “Ora puntiamo sul campionato. In Champions vorrei…” (Di sabato 12 dicembre 2020) Inizia “l’altro campionato” dell’Atalanta: quello dopo la sbornia di Champions League, minuti pesanti sulle gambe, energie mentali prosciugate, ma anche una possibile, formidabile spinta per ripartire anche in Italia. “Non che prima non pensassimo al campionato – ha detto Gian Piero Gasperini – ma è innegabile che abbiamo dedicato alla Champions energie, attenzione e concentrazione maggiori, che in qualche modo ci hanno distolto dal campionato, che è una storia molto più lunga. Ora fino a fine febbraio, con la parentesi della Coppa Italia a gennaio, possiamo mettere la testa solo al campionato”. Gasperini, getty Dove la Dea ha rallentato, da quando è diventato più difficile conciliare il doppio impegno con i ritmi del suo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Inizia “l’altro” dell’: quello dopo la sbornia diLeague, minuti pesanti sulle gambe, energie mentali prosciugate, ma anche una possibile, formidabile spinta per ripartire anche in Italia. “Non che prima non pensassimo al– ha detto Gian Piero– ma è innegabile che abbiamo dedicato allaenergie, attenzione e concentrazione maggiori, che in qualche modo ci hanno distolto dal, che è una storia molto più lunga. Ora fino a fine febbraio, con la parentesi della Coppa Italia a gennaio, possiamo mettere la testa solo al”., getty Dove la Dea ha rallentato, da quando è diventato più difficile conciliare il doppio impegno con i ritmi del suo ...

