Atalanta-Fiorentina, Prandelli: "Non saremo la vittima sacrificale, possiamo far male alla Dea". E su Paolo Rossi…

Poco più di ventiquattro ore e sarà Atalanta-Fiorentina. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Viola Cesare Prandelli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domenica pomeriggio al Gewiss Stadium: dal ricordo di Paolo Rossi, prematuramente scomparso all'età di 64 anni, sconfitto da un male incurabile, al momento della sua squadra, reduce dal pareggio contro il Genoa.

Paolo ROSSI - "E' stato un amico vero, sincero, leale. Una persona straordinaria, riusciva a ironizzare su se stesso come pochi. Il mio ricordo più bello è stato vedere la felicità nei suoi occhi quando è diventato papà. Il mio pensiero va alla moglie Federica e alle due bambine, noi ci saremo sempre per loro.

