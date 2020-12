Atalanta Fiorentina, i convocati di Gasperini: out il solo Ilicic (Di sabato 12 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la Fiorentina Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro la Fiorentina. Out solo Ilicic, influenzato. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina. Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Gian Pieroha diramato la lista deiin vista della partita contro laGian Piero, allenatore dell’, ha reso nota la lista deiin vista della partita contro la. Out, influenzato. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina. Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

